Hamburg - In der ersten Halbzeit des Zweitliga-Spiels zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Magdeburg rollte das Leder unbeabsichtigt in den Kasten der Norddeutschen. Es geschah in einer eh schon skurrilen Situation vor einem Abschlag der Hausherren, in der zwei Bälle auf dem Rasen lagen. Ein reguläres Tor zu erzielen, verpassten die Gäste trotz eines recht ansprechenden Auftritts bei der 0:2 (0:1)-Niederlage.