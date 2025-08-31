weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Fußball-Regionalliga Nordost Mit Highlight-Video: FCM II muss sich dem Erfurter Tempo geschlagen geben - gelaufen

Die Magdeburger U 23 muss die größte Stärke einer Spitzenmannschaft der Liga neidlos anerkennen: Erfurt kann umschalten - schnell und erbarmungslos.

Von Daniel Hübner Aktualisiert: 01.09.2025, 11:49
Auch Timo Birk (l.) konnte den zweiten Erfurter Treffer durch Phillip Aboagye nicht verhindern.
Auch Timo Birk (l.) konnte den zweiten Erfurter Treffer durch Phillip Aboagye nicht verhindern. IMAGO / Funke Foto Services

Erfurt/Magdeburg - Petrik Sander griff sofort zum Notizblock, Pascal Ibold kaute seinen Kaugummi von Zahn zu Zahn: Beide FCM-Trainer riss dieser Treffer in der 51. Minute zwar nicht von ihrer Bank, zu ernüchternd war der Auftritt ihrer Mannschaft in der ersten Halbzeit.