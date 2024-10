Durch den Rückschlag in Hamburg befindet sich der Club an einem ganz wichtigen Punkt der Saison. Wie sich die erste Niederlage in Liga zwei auswirkt, kann nämlich wegweisend sein.

Magdeburg - Nein, von einem Einbruch des 1. FC Magdeburg geht Dominik Reimann nach der Niederlage in Hamburg wirklich nicht aus. „Es gibt gar keinen Grund dazu, uns davon umwerfen zu lassen“, betont der Kapitän des Zweitligisten: „Wir haben in dieser Saison zu viele gute Spiele gemacht bisher, um den Kopf in den Sand zu stecken.“ Und der 27-Jährige bringt zudem seinen Optimismus zum Ausdruck, nach der ersten Pleite im Unterhaus in den kommenden Partien wieder viele positive Resultate einzufahren: „Ich wüsste nicht, warum es auf einmal nicht mehr laufen sollte.“