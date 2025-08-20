Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SC Borea Dresden fuhr der VFC Plauen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 12 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 78. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Edgar Knötzsch (Dresden) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dresden erzielen (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (64. Langer), Schulz, Wunderlich, (81. Zapf), Plank (81. Blank), (64. Tauscher), Petzold, Tiepner (41. Koumpous), Burdusudis

SC Borea Dresden: Borschel – Mende, Semar, Förster (64. Mikulsky), Exner, Fröhlich, (77. Wagner), Schulze (77. Walther), Knötzsch

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51