NBA-Champion Oklahoma City Thunder zieht weiter seine Kreise an der Spitze und lässt auch den Phoenix Suns keine Chance. Jetzt winkt der nächste Titel.

Oklahoma City - Der NBA-Champion Oklahoma City Thunder ist mit dem 16. Erfolg in Serie ins Halbfinale des NBA Cups eingezogen. Auch ohne den zurzeit wegen einer Wadenverletzung fehlenden Deutschen Isaiah Hartenstein besiegte das Team die Phoenix Suns klar mit 138:89. Beim 24. Sieg im 25. Saisonspiel einmal mehr Topscorer war Oklahomas Superstar Shai-Gilgeous Alexander mit 28 Punkten, auch Center Chet Holmgren überzeugte mit 24 Zählern.

In Las Vegas trifft OKC nun im Halbfinale auf die San Antonio Spurs, die sich mit 132:119 bei den Los Angeles Lakers durchsetzten. Der erst 21-jährige Stephon Castle trug 30 Punkte, zehn Rebounds und sechs Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei. Superstar Luka Doncic kam für die Lakers auf 35 Punkte, fünf Rebounds und acht Vorlagen.

Preisgelder im NBA Cup ein willkommener Bonus

Für die Profis der für das Halbfinale des NBA Cups qualifizierten Teams sind damit bereits 106.187 US-Dollar an Prämien sicher, was vor allem für Spieler ohne Multi-Millionen-Dollar-Verträge ein willkommener Bonus vor den Feiertagen ist. Für den Sieg im NBA Cup gibt es ein Preisgeld in Höhe von mehr als einer halben Million US-Dollar für jeden Spieler.