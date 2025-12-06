Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 39 Minuten 2:0

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Klawunn (75. Rohde), Schulz, Kutz (90. Koopmann), Iyamu (30. Wegelin), Rasche, Hildebrandt, Fischer, Alali Alhamad, Reuper (90. Ladewig)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Richter, Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz), Zywotek (46. Rein), Winkelmann, Dethlefsen, Krüger, Schwarz, Wendland (85. Thielecke)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72