Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss Ole Stolte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (9.). Die Eilslebener konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Kevin Spilgies der Torschütze (12.).

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und Eilslebener SV – 12. Minute

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb.

25 Minuten nach der Pause konnte Sacher (Eilsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 3:1 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Spilgies (60. Zen Al Abeden), Riedel (60. Gläser), Graupner, Wildenhof, Böttcher (75. Janik), Schimmelpfennig, Abraham (75. Weber), Pakebusch, Moushfiq (60. Henkel)

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (60. Gerhardt), Hampel (75. Roloff), Haus, Falk (62. Stotmeister), Reber, Badeleben (62. Badeleben), Sengewald, Sacher, Jakobs, Hasse (85. Weber)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60