Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem SV Arminia Magdeburg mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Johannes Lagemann für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

63. Minute 1. FC Lok Stendal gleichauf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen.

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Scharfe (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Braunschweig (74. Koshyk), Handge, Lagemann, Korbani, Vinzelberg, Ziekau (90. Sawaneh), Schulze (67. Amiti), Lauck, Völzke (87. Loock)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hering (37. Diener), Schoendube, Plexnies (56. Barth), Scharfe, Gerlach (79. Reka), May, Kranz, Hättasch, Sperling (56. Stackfleth), Jakob

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25