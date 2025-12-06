Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Triumph über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Daniel Stridde erzielt.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt nach 22 Minuten 2:0

Die Magdeburger erhöhten noch einmal. Christian-Gabriel Gropius traf in der 28. Minute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Spielminute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Gropius schoss und traf in Minute 62 ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel versenkte den Ball in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Zoll, Gropius, Kühn, Klimm (65. Tamaan), Skorsetz, Rittmeister, Lausch, Stridde, Theele (76. Lücke)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese, Hertel, Hamel, Schäfer, Kietzmann (73. Pflug), Günther, Braunert, Ninschkewitz, Richter, Stüber (82. Brösel)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25