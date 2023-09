Die US-Tennisprofis präsentieren sich in New York in starker Form. Ben Shelton und Frances Tiafoe ziehen ins Viertelfinale ein und treffen nun aufeinander.

Ben Shelton steht erstmals bei den US Open in der Runde der letzten Acht.

New York - Ben Shelton und Frances Tiafoe sind bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und treffen nun im amerikanischen Duell aufeinander. Der 20 Jahre alte Shelton entschied am Sonntag in der Runde der besten 16 das Aufeinandertreffen mit seinem US-Kollegen Tommy Paul mit 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich. Tiafoe (25) bezwang Rinky Hijikata aus Australien glatt in drei Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:4.

Der aufschlagstarke Shelton steht erst zum zweiten Mal im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in New York. Bei den Australian Open hatte er diese Saison bereits ebenso überraschend das Viertelfinale erreicht - und war dort gegen Paul ausgeschieden. „Ich habe von diesem Spiel gelernt, mental stark zu sein“, sagte Shelton und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre beim Heimturnier. „Es ist schwer zu glauben, dass ich in einem vollen Arthur Ashe Stadium spiele. Gott tut Wunder.“

Tiafoe hatte die Heimfans schon im Vorjahr mit dem Halbfinaleinzug begeistert und ist nun an Position zehn gesetzt. „Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich bin froh, im Viertelfinale zu sein“, sagte er und sprach über seine Lehren aus 2022: „Du spielt gut in Städten, die du magst. Ich weiß, wie gefährlich ich bin, wenn ich gut spiele.“