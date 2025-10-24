Max Verstappen und Lando Norris setzen beim ersten Training aus. Für Platz eins ohne die WM-Verfolger reicht es bei Oscar Piastri dennoch nicht.

Mexiko-Stadt - In Abwesenheit seiner WM-Verfolger ist Oscar Piastri beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von Mexiko nicht über den vierten Platz hinausgekommen. Während sein McLaren-Teamkollege Lando Norris und Weltmeister Max Verstappen von Red Bull in der einstündigen Einheit im Auto pausierten, fehlten Piastri deutliche 0,404 Sekunden auf Charles Leclerc.

Der Monegasse fuhr im Ferrari die schnellste Runde, Zweiter wurde Kimi Antonelli im Mercedes, Dritter Nico Hülkenberg im Sauber.

Teenager im Red Bull schneller als Stammpilot Tsunoda

Bei McLaren durfte der Mexikaner Patricio O'Ward (26) vor den heimischen Fans den Wagen von Norris steuern. Er kam auf Platz 13. Bei Red Bull bekam der erst 18 Jahre Arvid Lindblad die Chance, das Auto von Max Verstappen zu fahren. Der britisch-schwedische Teenager gilt als Kandidat für ein Cockpit bei Red Bulls zweitem Team, Racing Bulls. Er fuhr auf Rang sechs und war damit besser als Stammfahrer Yuki Tsunoda - allerdings auch auf den weicheren und damit schnelleren Reifen.

Noch mal Veränderungen an Verstappens Red Bull

Für Verstappen dürfte die Stunde weniger auf dem Autodromo Hermanos Rodríguez kein Problem gewesen sein. Seit der Rückkehr auf den Kurs in rund 2200 Metern Höhe zur Saison 2015 gewann Verstappen fünf der neun Rennen in Mexiko-Stadt. Für den diesjährigen Grand Prix gab es noch mal Veränderungen am Red Bull - Verstappen und sein Team wollen die Aufholjagd fortsetzen.

64 Punkte holte der Niederländer in nur vier Grand Prix auf Piastri auf. Zusammen mit dem Rennen in Mexiko an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) stehen noch fünf in dieser Saison an. Aktuell hat Verstappen noch 40 Punkte weniger als Piastri, Norris liegt zwischen den beiden. Der 25 Jahre alte Brite hat 14 Zähler weniger als sein australischer Teamkollege und 26 mehr als Verstappen.