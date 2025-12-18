Der Schweizer Alpin-Dominator Marco Odermatt liegt auch zum Auftakt der Weltcup-Tage in den Dolomiten vorn. Hinter ihm folgt der Weltmeister. Das Wetter erschwert die Bedingungen.

Gröden - Ski-Superstar Marco Odermatt steht vor seinem nächsten Sieg. Der viermalige Gesamtweltcupgewinner aus der Schweiz lag nach 30 Startern bei der ersten Abfahrt von Gröden in Führung. Zweiter war sein Teamkollege, der aktuelle Weltmeister Franjo von Allmen. Platz drei belegte der Südtiroler Routinier und Lokalmatador Dominik Paris. Aus dem deutschen Team war bis dahin nur Romed Baumann auf die Strecke gegangen und lag auf Rang zwölf.

Das Rennen war wegen Nebels später gestartet worden und wurde auch länger unterbrochen. Schon beim Training am Mittwoch hatte das Wetter die Pläne der Veranstalter durcheinandergewirbelt und letztlich zu einer Absage geführt. Für Freitag ist ein Super-G, für Samstag eine weitere Abfahrt angesetzt.

Für Odermatt wäre es bereits der fünfte Sieg beim disziplinübergreifend achten Weltcup-Start in dieser Saison. Auch die erste Abfahrt des Winters Anfang Dezember in Beaver Creek hatte der 28 Jahre alte Alpin-Dominator gewonnen. Die zweite Abfahrt im US-Bundesstaat Colorado war damals gestrichen worden und wurde in Gröden nun auf einer etwas verkürzten Strecke nachgeholt.