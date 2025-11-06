Mit breiter Brust ins Halbfinale von Athen: Yannick Hanfmann trifft auf Novak Djokovic – und spricht von einem „Highlight“. Für Daniel Altmaier ist das Turnier in Metz dagegen beendet.

Athen/Metz - Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Athen überraschend das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler gewann das Viertelfinale in der griechischen Hauptstadt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:3), 6:4. Nach knapp 90 Minuten verwandelte der 117. der Weltrangliste gleich seinen ersten Matchball.

Im Halbfinale trifft der Karlsruher auf den der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe besiegte zuvor den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (7:1), 6:4. Vor vier Wochen hatten sich die beiden Tennisprofis bereits in der dritten Runde des Turniers in Shanghai gegenübergestanden. Hanfmann unterlag dort Djokovic mit 6:4, 5:7, 3:6. „Das wird ein Highlight. Ich fühle mich gut“, sagte Hanfmann vor der Revanche.

Altmaier in Metz ausgeschieden

Dagegen verpasste Daniel Altmaier sein erstes Halbfinale bei einem ATP-Turnier in dieser Saison. Der 27-Jährige aus Kempen verlor im französischen Metz gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6, 6:7 (6:8).

In einer wechselhaften Saison hatte Altmaier zuletzt beim Masters-Turnier in Paris wieder aufsteigende Form gezeigt und das Achtelfinale erreicht. Damit schob er sich in der Weltrangliste auf Position 46 nach vorne. Zuletzt hatte er in dieser Saison im Februar im Viertelfinale eines ATP-Turniers gestanden.