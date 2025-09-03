Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 am Mittwoch 4:4 (1:3) getrennt.

In Minute 12 schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

26. Minute SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Zakhel, Kutscher, Khan, Nguyen, Schulze, Hartwig, Sulaiman, Laubmeier, Al Mahmoud, Porsch

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31