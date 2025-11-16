Rory McIlroy steht am Ende der Saison der DP World Tour erneut an der Spitze der Rangliste. Zum Gesamtsieg reicht ihm im Finale ein zweiter Platz. Dem Rekord einer Golf-Legende kommt er immer näher.

Dubai - Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat sich beim millionenschweren Saisonfinale in Dubai zum siebten Mal die Gesamtwertung der DP World Tour gesichert und kommt dem Rekord von Colin Montgomerie immer näher. Nur Schottlands Golf-Legende war mit acht Gesamtsiegen noch erfolgreicher als der 36 Jahre alte Weltranglisten-Zweite.

McIlroy reichte bei dem Turnier im Jumeirah Golf Estates ein zweiter Platz, um sich nach 2012, 2014, 2015, 2022, 2023 und 2024 erneut die Harry-Vardon-Trophäe für den ersten Platz im sogenannten Race to Dubai zu sichern. Für den Gewinn der Rangliste erhielt der Nordire einen Bonus von zwei Millionen US-Dollar (1,72 Millionen Euro).

Fitzpatrick gewinnt Stechen

Den Sieg bei der mit zehn Millionen US-Dollar (8,61 Millionen Euro) dotierten DP World Tour Championship sicherte sich der 31 Jahre alte Engländer Matt Fitzpatrick im Stechen am ersten Extra-Loch gegen McIlroy. Für die vier Turnierrunden hatten beide Profis jeweils 270 Schläge benötigt, sodass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für seinen zehnten Erfolg auf der ehemaligen European Tour kassierte Fitzpatrick ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar (2,58 Millionen Euro).

Für das Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten sich die besten 52 Golfer der Saison qualifiziert. In Nicolai von Dellingshausen war auch ein deutscher Profi am Start. Der 32-Jährige aus Düsseldorf beendete das Turnier mit 279 Schlägen auf dem geteilten 22. Platz.