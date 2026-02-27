Die Teilnahme der NHL-Spieler hat vor den Olympischen Spielen große Erwartungen geschürt - auch innerhalb der Mannschaft. Der Kapitän äußert sich mit etwas Abstand kritisch.

Los Angeles - Kapitän Leon Draisaitl erklärt den enttäuschenden Olympia-Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mit einem fehlenden Konzept. „Auf dem Niveau ist das zu schwer, wenn nicht alle auf der gleichen Seite sind und alle wissen, wie wir spielen wollen“, sagte der NHL-Profi der Edmonton Oilers nach dem 8:1 seiner Mannschaft bei den Los Angeles Kings. „Ich glaube, dass wir zu lange gebraucht haben, um so wirklich zu finden, was wir sind als Mannschaft und wie wir spielen wollen.“

Auf die Frage, wer sich diese Kritik gefallen lassen müsse, antwortete der Kölner nach einer Partie mit vier Torbeteiligungen: „Alle. Das geht über Spieler, Trainer hätten mit Sicherheit auch mehr machen können. Aber im Endeffekt sind es wir Spieler, die draußen sind und wir müssen als Mannschaft das aufs Eis bringen, was unsere beste Leistung ist.“ Das hätten die Profis nicht geschafft und „das geht auf unsere Kappe“.

Deutschland war bei den Olympischen Spielen in Mailand im Viertelfinale als favorisiertes Team an der Slowakei gescheitert und hatte die Chance auf eine Medaille vergeben.

Erwartungen vor Olympia „nicht so ganz verständlich“

Draisaitl kritisierte die großen Erwartungen im Vorfeld des olympischen Turniers, die durch die Teilnahme der NHL-Profis geschürt worden waren. „Da wurden ja Sachen teilweise rausgehauen, die nicht so ganz verständlich sind. Wir haben in der Konstellation noch nie zusammengespielt und wir hatten sechs NHL-Spieler dabei, also ist es jetzt nicht so, dass wir eine Mannschaft voll von Superstars hatten. Das kam manchmal so ein bisschen so rüber“, sagte der 30-Jährige.

Er gab aber zu, dass es auch innerhalb des Teams große Erwartungen gegeben habe. „Wir waren eine sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial. Das haben wir aber leider nicht so abrufen können.“