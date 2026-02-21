Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Triumph über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Majed Al Mori den Ball ins Netz.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Pause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Dethlefsen, Krüger, Schwarz, Harnau, Richter, Tandel (72. Krause), Zywotek (82. Rein), Winkelmann (90. Gumtz), Wendland

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Jibril, Farho, Dervishaj, El Zayat, Rezai, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), Volkmer (70. Tischer), Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75