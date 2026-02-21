Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur drei Minuten später konnte Hannes Schulze (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vasükov (70. Marth), Marks (86. Hrachowitz), Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Voelckel, Taube (81. Vorhölter), Schlüter, Gropius, Fritz, Wöhler

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding, Schulz, Kutz, Niemann, Klawunn, Wegelin, Koopmann (80. Aldinar), Simon, Rasche, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43