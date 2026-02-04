Omar Marmoush trifft doppelt, Woltemade fliegt raus: Newcastle hat gegen den Ex-Meister im Halbfinale keine Chance.

Halbfinal-Aus für Woltemade und Newcastle - 1:3 bei Man City

Manchester - Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hat sein erstes Finale in England verpasst. Der Torjäger verlor mit Newcastle United im Halbfinal-Rückspiel des League Cups bei Ex-Meister Manchester City 1:3 (0:3). Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Coach Pep Guardiola in Newcastle mit 2:0 gewonnen.

Man City trifft am 22. März im Londoner Wembleystadion im Endspiel auf Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal, der Stadtrivale FC Chelsea auch dank eines Treffers von Kai Havertz ausgeschaltet hatte.

In Manchester sorgten der Ex-Frankfurter Omar Marmoush mit zwei Treffern (7. und 29.) sowie Tijjani Reijnders (32.) bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse, für Newcastle konnte nur noch Anthony Elanga verkürzen (62.). Woltemade wurde zur Halbzeit ausgewechselt.