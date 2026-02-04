Im einzigen Test vor Olympia kann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft lange überzeugen. Der Olympia-Zweite von 2018 erhält nun eine deutliche Verstärkung aus Nordamerika.

Bozen - Noch ohne die NHL-Stars um Deutschlands Fahnenträger Leon Draisaitl hat die Eishockey-Nationalmannschaft die Olympia-Generalprobe gegen Italien gewonnen. In Bozen konnte die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis beim Olympia-Gastgeber lange überzeugen, siegte am Ende allerdings nur knapp mit 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Mit einem Doppelschlag brachte Tobias Rieder (13. Minute) vom EHC Red Bull München das deutsche Team in Führung. Der lange verletzte Berliner Kai Wissmann traf nur 86 Sekunden später zum 2:0. Der dringend benötigte Abwehrspieler ist rechtzeitig für Olympia wieder fit geworden. Nach dem 3:0 durch Fabio Wagner (26.) sah alles nach einem klaren Erfolg aus, doch Italien konnte im Mitteldrittel auf 2:3 verkürzen. Yasin Ehliz (50.) erhöhte auf 4:2, ehe die Gastgeber den Schlusspunkt setzten.

Donnerstag nach Mailand

Die DEB-Auswahl wird am Donnerstag ins Olympische Dorf nach Mailand ziehen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes startet am 12. Februar gegen Dänemark ins Turnier. Lettland (14. Februar) und Weltmeister USA (15. Februar) sind die weiteren Gegner in der Gruppe C.

In Mailand werden dann in den kommenden Tagen auch die deutschen NHL-Stars zur Mannschaft stoßen. Fahnenträger Draisaitl (Edmonton Oilers) wird bereits am Freitag zur Eröffnungsfeier erwartet. Einen Tag später werden Philipp Grubauer (Seattle Kraken), JJ Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Tim Stützle (Ottawa Senators) in der italienischen Metropole eintreffen.