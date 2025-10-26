New York - Der ehemalige Football-Profi Nick Mangold ist im Alter von 41 Jahren an den Folgen einer Nierenerkrankung gestorben. Der Center galt als einer der beliebtesten und erfolgreichsten Spieler der New York Jets aus der NFL, die über Mangolds Tod informierten. Die Nachricht kam weniger als zwei Wochen nachdem der Ex-Spieler öffentlich gemacht hatte, dass er aufgrund einer Krankheit eine Nierentransplantation benötigt.

Laut eigener Aussage habe er keine Verwandten, die spenden könnten. Die Suche nach einem geeigneten Spender mit Blutgruppe 0 blieb erfolglos. Mangold sagte zuletzt selbst, dass bei ihm 2006 ein genetischer Defekt diagnostiziert worden sei, der zu einer chronischen Nierenerkrankung führte.

„Nick war mehr als ein legendärer Center“, sagte Jets-Besitzer Woody Johnson in einer Erklärung. „Er war ein Jahrzehnt lang das Herzstück unserer Offensive Line und ein beliebter Teamkollege, dessen Führung und Härte eine Ära des Jets-Footballs prägten.“