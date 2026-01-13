In Melbourne geht es um die ersten großen Titel des Jahres. Die Favoriten dominierten schon die vergangene Saison. Wie gut sind die deutschen Tennisspieler in Form?

Melbourne - In Melbourne beginnen am Sonntag die Australian Open. Zwei Wochen lang gibt es Tennis der Extraklasse beim sogenannten „Happy Slam“. Die Deutsche Presse-Agentur nennt Favoriten, Preisgeld und TV-Stationen. Alles zum ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.

Wann und wo wird gespielt?

Die Australian Open in Melbourne starten zum dritten Mal an einem Sonntag (18. Januar). Durch die auf drei Tage gestreckte erste Runde soll der Spielplan entzerrt werden, vor allem spielen aber auch finanzielle Gründe eine wichtige Rolle. Der zusätzliche Turniertag sorgt für weitere Einnahmen.

Das Finale bei den Frauen findet am 31. Januar statt, einen Tag später wird der Champion bei den Männern ermittelt. Die Partien finden im Melbourne Park auf Hartplätzen statt. Die großen Duelle werden in der Rod Laver Arena mit 14.800 Zuschauern ausgetragen. Insgesamt gibt es drei Arenen mit Schiebedächern, die bei Regen geschlossen werden können.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Von den acht direkt für das Hauptfeld qualifizierten Deutschen hat lediglich Alexander Zverev eine realistische Siegchance. Der Weltranglisten-Dritte stand im vergangenen Jahr in Melbourne im Endspiel, wo er dem Italiener Jannik Sinner in drei Sätzen unterlag. Allerdings spielte Zverev nach dem starken Start in Melbourne eine durchwachsene Saison, bei den anderen drei Grand Slams war er meilenweit vom Titel entfernt. An Sinner und Carlos Alcaraz reicht Zverev aktuell nicht heran. Bei den Männern sind zudem noch Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann im Hauptfeld dabei.

Bei den Frauen ist Eva Lys am meisten zuzutrauen. Die 24-Jährige hat 2025 eine beeindruckende Entwicklung genommen und ist inzwischen die deutsche Nummer eins. Beim United Cup hatte sie die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek am Rande einer Niederlage. Im vergangenen Jahr kam Lys als Lucky Loserin bis ins Achtelfinale - ihr bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis. Außerdem sind Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel direkt fürs Hauptfeld qualifiziert.

Wer sind die Turnier-Favoriten?

Bei den Männern dürfte das Duell Alcaraz gegen Sinner weitergehen. Der Spanier und der Italiener sind dem Rest des Feldes derzeit etwas enteilt, teilten 2025 die Grand-Slam-Titel unter sich auf. Sinner gewann in Melbourne und Wimbledon, Alcaraz in Paris und New York. Neben Zverev gilt Routinier Novak Djokovic als Herausforderer Nummer eins. Zudem hat sich der Russe Daniil Medwedew nach einer langen Krise wieder gefangen und zuletzt in Brisbane gewonnen. Medwedew stand in Melbourne bereits dreimal im Finale.

Bei den Frauen ist Aryna Sabalenka die Gejagte. Die Nummer eins der Welt ist mit einem Titel in Brisbane erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Kurz vor dem Jahreswechsel sorgte sie mit ihrem „Battle of the sexes“ gegen den Australier Nick Kyrgios für Aufsehen. In Melbourne gewann sie 2023 und 2024, im vergangenen Jahr musste sie sich im Endspiel Madison Keys aus den USA geschlagen geben. Titelchancen haben zudem Swiatek, Coco Gauff und Amanda Anisimova aus den USA sowie die Schweizerin Belinda Bencic, die zuletzt beim United Cup alle ihre fünf Einzel gewann.

Wie hoch ist das Preisgeld?

In Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt ist das Event mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 64 Millionen Euro) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Siegerin und der Sieger der Australian Open erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,4 Millionen Euro). Angehoben wurden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150.000 australische Dollar (rund 86.000 Euro).

Wo kann ich die Spiele im TV verfolgen?

Bei Eurosport gibt es wieder Tennis satt. Allein Eurosport1 zeigt 150 Stunden Grand-Slam-Tennis. Zudem gibt es alle Matches aus Melbourne bei den beiden Streamingdiensten discovery+ und HBO Max zu sehen. Als Experten sind unter anderem wieder Boris Becker und Barbara Rittner dabei. Die Übertragungen beginnen in der deutschen Nacht meist gegen 1.00 Uhr. Die Topspiele der australischen Night Session werden dann am deutschen Vormittag ab 9.30 Uhr gezeigt.