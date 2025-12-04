Nach drei Siegen in Serie hat Franz Wagner mit den Orlando Magic in der NBA wieder ein Spiel verloren. Gegen die Spurs verpasst es Wagner in letzter Sekunde, sein Team in die Verlängerung zu retten.

Orlando - Der Erfolgslauf der Orlando Magic in der NBA ist gestoppt. Nach drei Siegen nacheinander in der nordamerikanischen Basketballliga musste sich das Team um die deutschen Basketballer Franz Wagner und Tristan da Silva den San Antonio Spurs zuhause mit 112:114 (49:58) geschlagen geben. Mit einer Bilanz von 13 Siegen und neun Niederlagen rangieren die Magic in der Eastern Conference aber immerhin auf dem fünften Platz.

In der Schlusssekunde hatte Wagner die Chance zum Ausgleich, um die Partie in die Verlängerung zu schicken, doch sein Wurfversuch in letzter Sekunde wurde geblockt. Mit 25 Punkten, sechs Assists und vier Rebounds war der Basketball-Welt- und Europameister dennoch bester Spieler der Magic. Mit zehn Zählern in den letzten sieben Minuten half Wagner dabei, dass die Magic einen zweistelligen Rückstand aufholten. Da Silva kam auf zwölf Zähler.

Dennis Schröder verpasst verletzt das nächste Spiel

Dennis Schröder fehlte den Sacramento Kings im vierten Spiel nacheinander mit Hüftbeschwerden, mit 95:121 (52:51) zogen die Kings bei den Houston Rockets den Kürzeren. Alle vier Partien ohne Schröder hat Sacramento verloren. Ariel Hukporti stand beim 119:104 (53:47)-Sieg seiner New York Knicks gegen die Charlotte Hornets zwar 13 Minuten auf dem Feld, punktete aber nicht und musste die Partie nach sechs Fouls vorzeitig beenden.

Jamal Murray führte die Denver Nuggets mit 52 Punkten zu einem 135:120 (72:48)-Auswärtserfolg bei den Indiana Pacers. Der Spielmacher traf dabei zehn Dreier und stellte damit den NBA-Saisonrekord ein. Sein Teamkollege Nikola Jokic verpasste mit 24 Zählern, 13 Assists und acht Rebounds knapp sein nächstes Triple-Double.