Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:0 (4:0) fegte das Team der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Weißenfels/MTU. Gleich neunmal hat die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am Sonntag gegen die Rivalen aus Lützen eingenetzt. 9:0 (4:0) für die Naumburger.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Spieler Nummer 6 für Naumburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Naumburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze (18.).

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Spieler Nummer 17, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (87.). Die Naumburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Tober, Pretzsch, Weiß, Nadolny, Neidhold, Staude, Meyer, Hristov, Putzer

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28