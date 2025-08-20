Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 am vergangenen Samstag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 23, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.+5). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Tauscher, Burdusudis (70. Ibisevic), Wunderlich, Schulz, Liebig, Langer, Plank, Petzold, Koumpous

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77