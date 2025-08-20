Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

1:4 – VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Babelsberg 03 U19

Plauen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 1:4 (0:1) gegen Babelsberg eine Niederlage eingestehen müssen.

Mirac Sanci (SV Babelsberg 03 U19) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Potsdamer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (54.).

VFC Plauen und SV Babelsberg 03 U19 – 1:1 in Minute 54

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Spieler Nummer 3 ersetzte David Langer und Spieler Nummer 17 kam rein für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite sprangen Jannes Holm für Amadeus Ebel und Dmytro Chornenkyi für Destiny Agbai ein. Die Bemühungen fruchteten jedoch nicht.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Babelsberg 03 U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Adeeb Yonan Matti (Babelsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Potsdamer als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Ibisevic (15. Burdusudis), Schulz, Liebig, Koumpous (39. Langer), Petzold, Wunderlich, Plank, Tauscher (85. Tiepner)

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Agbai (80. Chornenkyi), Droste, Wiegand, Willert (60. Wischnat Mejia), Salaske (85. Riemann), Ebel (80. Holm), Sanci (60. Wöll), Perovic, Grundmann, Uysal (85. Matti)

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40