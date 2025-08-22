Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 6:0 (1:0) fegte das Team der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am Freitag vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Oscherslebener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Benjamin Welz den Ball ins Netz.

Minute 52: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer David Hinz im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Grüneberg, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (82.). Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Wolff, Welz, Herbst, Ilse, Neumann, Grüneberg, Jülich, Räke, Kegel, Fischer

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schipp, Munzke, Busch, Zelle, Knochen, Abel, Schmidt, Parete, Schmidt, Abel

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35