Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Kräftemessen mit dem SV Höhnstedt vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 110 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Leon Teske (MSV Eisleben) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

MSV Eisleben in Minute 62 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der MSV Eisleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Schotte (59. Bobeliuk), Zeugner (87. Bloßfeld), Damm, Twardy, Blankenburg (76. Roos), Beese (87. Seidemann), Shtyrbu, Teske (87. Müller), Eckstein, Samalius

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Schauer, Raase, Folter, Schulz (41. Göring), Aschenbach (72. Balashov), Kropp, Dressel, Matz, Weißenborn (87. Hage)

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110