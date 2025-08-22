Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode am Freitag 4:1 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Meyer, Jackisch (62. Hartrampf), Beti, Melms (79. Pathak), Mahring, Gabriel, Ziesing (77. Schiersch), Rosplesch, Nowak, Fischer

JSG Wernigerode: Berger – Dübner, Freystein, Turk (58. Koch), Beck, Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert), Wypior, Hahne, Buchold, Stechhahn (25. Koch)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55