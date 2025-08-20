Der BFC DYNAMO U19 unter Leitung von Coach Marco Daniel Krzyzek feierte einen deutlichen Erfolg über den VFC Plauen mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Berlin/MTU. Fünfmal hat der BFC DYNAMO U19 am Sonntag gegen die Rivalen aus Plauen eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Berliner.

Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der 22. Minute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

Doppelpack von Justin Felgentreff bringt BFC DYNAMO U19 2:0 in Führung – 22. Minute

Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Damien Schade, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (79.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Bartholome (59. Schade), Zefi, Giese, Donat (80. Alekeachah), Gnodtke, Kämpf (69. Getahum), Leiting, Felgentreff (80. Goedicke), Destanovic (59. Polte), Eaton V (80. Akuamoah)

VFC Plauen: Teufel – Zapf (63. Liebig), Wunderlich, Burdusudis (84. Tiepner), Plank, Schulz, Koumpous, Langer

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31