Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:1 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Buchold der Torschütze (20.).

1:1 im Duell zwischen SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und JSG Wernigerode – Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Mischa Hahne (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Fischer, Melms (79. Pathak), Nowak, Ziesing (77. Schiersch), Beti, Mahring, Rosplesch, Jackisch (62. Hartrampf), Meyer

JSG Wernigerode: Berger – Beck, Stechhahn (25. Deunert), Dübner, Freystein, Wypior, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Koch), Buchold, Hahne, Schulz (75. Asemerom)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55