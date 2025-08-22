Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Höhnstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 110 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten die Gäste aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Leon Teske für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (62.).

MSV Eisleben in Minute 62 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte noch zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur drei Spielminuten später konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Eisleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Samalius, Schotte (59. Bobeliuk), Zeugner (87. Bloßfeld), Damm, Beese (87. Seidemann), Twardy, Blankenburg (76. Roos), Teske (87. Müller), Eckstein, Shtyrbu

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Schauer, Schulz (41. Göring), Kropp, Weißenborn (87. Hage), Folter, Aschenbach (72. Balashov), Raase, Rickert, Dressel

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110