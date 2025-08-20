Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überragenden 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Gegner aus Plauen souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Arijan Emini für BFC traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Berliner legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

BFC Preussen führt nach 12 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Adem Demir (BFC) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der BFC Preussen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Klimpke (58. Dworzynski), Abou-Chaker (46. Mücke), Simao (58. Isik), Rmieh, Yildirim, Taskiran (58. Körber), Daskan, Xydias (58. Tuncer), Emini (63. Demir), Rehberg

VFC Plauen: – Bammler, (78. Poliakov), Tauscher, Liebig, Langer, Burdusudis, Plank, (46. Gönül)

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20