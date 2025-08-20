Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem unfassbaren 7:1 (4:0) fegte die Mannschaft des BFC Preussen den VFC Plauen am Sonntag vom Spielfeld.

Berlin/MTU. Siebenmal hat der BFC Preussen am Sonntag gegen die Rivalen aus Plauen eingenetzt. 7:1 (4:0) für die Berliner.

Arijan Emini (BFC Preussen) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

BFC Preussen führt nach 12 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Adem Demir, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (88.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Yildirim, Abou-Chaker (46. Mücke), Klimpke (58. Dworzynski), Taskiran (58. Körber), Rehberg, Emini (63. Demir), Daskan, Simao (58. Isik), Xydias (58. Tuncer), Rmieh

VFC Plauen: – Plank, Liebig, Burdusudis, (78. Poliakov), (46. Gönül), Langer, Tauscher, Bammler

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20