Für den Berliner SC endete der 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Berliner SC und VFC Plauen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 20 Fußballfans waren auf dem Hubertussportplatz NR1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Der Berliner SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Koomson (55. Kindt), Munajjed, Lorenz (75. Dalal), (46. Okpalaike), Yilmazcelik (62. Joseski), Yevchuk (55. Waldeck), Rexha (75. Olarte Kambergs), Dogan, Gültekin, Hakim

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Plank, Tauscher, (58. Ibisevic), Burdusudis (90. Tiepner), Langer, Wunderlich, Liebig, Schulz

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20