Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC am Samstag 2:3 (1:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Mirac Balsüzen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (12.).

VFC Plauen Kopf an Kopf mit Berliner SC – 1:1 in Minute 12

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Die Partie blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Thormann (Berlin) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Mannschaft erzielen (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Burdusudis, Plank, Tiepner (84. Blank), Petzold, Liebig, Wunderlich (46. Zapf)

Berliner SC: Ahmad – Balsüzen (63. Munajjed), Koomson (78. Waldeck), Dogan, Rehfeld, Gültekin (78. Zhu), Okpalaike (83. Lorenz), Thormann

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62