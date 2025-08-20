Für Roman Fress ist die große Chance gekommen. Der Weltverband WBO hat ein Interimsduell um die WM-Krone zwischen dem SES-Cruisergewichtler und Ex-Champ Chris Billam-Smith aus England angeordnet. Innerhalb von 20 Tagen sollen sich die Promoter einigen.

SES-Cruisergewichtler Roman Fress landete im Mai auf der Magdeburger Seebühne gegen Michael Seitz (l.) einen klaren Punktsieg.

Magdeburg - Als Roman Fress sich im Mai auf der Magdeburger Seebühne mit einem klaren Punktsieg gegen Michael Seitz den WBO-Intercontinental-Titel im Cruisergewicht holte, war das auch ein wichtiges Signal in Richtung WM-Kampf. „Ich hoffe jetzt auf die große Chance“, hatte der 31-Jährige aus seinem großen Traum nie einen Hehl gemacht. Und weil er in der WBO-Rangliste inzwischen auf Rang zwei klettern konnte, ist die große Chance für den SES-Kämpfer jetzt gekommen.