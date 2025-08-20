Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den BFC Preussen fuhr der VFC Plauen am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den BFC Preussen mit einem 2:1 (2:1) bezwungen. Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Schon kurz nach Spielstart schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen Kopf an Kopf mit BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Plauen sicherte (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Burdusudis (87. Tiepner), Langer, Schulz, Plank, Koumpous, Liebig, Wunderlich, Petzold

BFC Preussen: Saatci – Maleca (36. Abou-Chaker), Dworzynski (64. Simao), Peter, Can (36. Sassi), Rehberg, Dagdemir, Daskan, Rmieh (76. Tuncer), Klemme (64. Xydias), Klimpke

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48