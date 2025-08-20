Ergebnis 1. Spieltag FC Mecklenburg Schwerin U19 erkämpft knappen 3:2-Erfolg gegen VFC Plauen
Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimste der FC Mecklenburg Schwerin U19 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.
Schwerin/MTU. Am Samstag haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).
Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Sullyvan Domres (18.) erzielt wurde.
1:1 Ausgleich im Spiel FC Mecklenburg Schwerin U19 gegen VFC Plauen – Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
Nur eine Minute vor Schluss gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Röpke, Elgezawy (83. Jaap), Rühlke, Henke, Domres (46. Pischel), Szulczyk (70. Bilson), Fuchs (83. Barati), Hartig, Shalabai, Zellmann
VFC Plauen: – Liebig, Plank, Langer, Koumpous, Petzold, Wunderlich, Tauscher, Burdusudis
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65