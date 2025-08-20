Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den FC Förderkader Rene Schneider geschlagen geben musste.

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Danylo Sorokolita für Förderkader traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sorokolita den Ball ins Netz (9.).

Minute 9: VFC Plauen mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Es blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Paul Bammler, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Petzold, Tauscher, Plank, Koumpous, Liebig, Ibisevic (72. Bammler), Burdusudis (72. Tiepner), Langer, Schulz

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Bloch (76. Kruse), Asad (64. Zepuntke), Sorokolita (33. Schultz), Sahwil (64. Latta), Schmidt, Ahrens, Rülke (64. Walkhoefer), Wolff (70. Apelt), Sanguinette, Lampe

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50