Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Auseinandersetzung gegen den FC Hertha 03 vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Ben Schulz erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (86.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Langer (46. Tauscher), Schulz, Liebig, Petzold, Wunderlich, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank)

FC Hertha 03: Kiwus – Weber, Bayindir, Dögenci (82. Dimitriou), Steinrücken, Van-Dunem (46. Sylla), Schulz, Sperling, Kirakos (58. Meki), Strana (58. Baba), Kozian (73. Schultze)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71