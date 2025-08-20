Am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 3:2 (3:2)-Heimsieg über den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 am Samstag 3:2 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

VFC Plauen führt in Minute 7 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Bereits drei Minuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Schulz, Petzold, Langer, Liebig, (80. Tiepner), Burdusudis, (69. Tauscher), Wunderlich, Ibisevic (69. Bammler)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Kämpf (63. Goedicke), Alekeachah, Felgentreff, Sambale, Leiting, Zefi (60. Loyda), Hauck, Ramoth, Sellenthin (46. Linsenbarth), Gnodtke

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70