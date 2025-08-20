Am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem SC Borea Dresden ein 2:1 (0:1)-Triumph über den VFC Plauen.

Dresden/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SC Borea Dresden nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Norman Zschach, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Plauener mussten gleich nach Anpfiff der zweiten Spielhälfte die Führung wieder abgeben. Toni Niklas Wunderlich sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Minute 90+3 SC Borea Dresden und VFC Plauen im Gleichstand – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Mikulsky, Semar, Exner, Mende (82. Wagner), Schulze, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Fröhlich, Mätzler, Goebel, Walther (64. Shafei)

VFC Plauen: – Langer, Tauscher, Plank, Liebig, Ibisevic (54. Bammler), Wunderlich, Schulz, Koumpous, Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40