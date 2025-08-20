Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Triumph über den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Die SFC Stern 1 und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Schulz (72.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Mohammad Alhasan, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Berliner Team den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die SFC Stern 1 rutschten somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Bassey, Jakupovic, Wolf, El Khanji (88. Mirchev), Aydin, Wundram (46. Garbulowski), Gefrörer, Alhasan (88. Pantos), Zimpel, Özkaya

VFC Plauen: Teufel – (69. Walzel), Tauscher, Spörl (69. Schulz), Wunderlich, Krantz, Petzold, Burdusudis (87. Zapf), Liebig (84. Richter), Plank, Schulz

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75