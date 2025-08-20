Die Tennis Borussia Berlin U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 50 Zuschauern einen klaren 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Am Samstag haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (0:3). Im Spiel zwischen Berlin und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:3 (0:3)-Erfolg für die Gastgeber.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielstart lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und brachte den Plauenern unerwartet die Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Koumpous (86. Kolomiiets), Wunderlich (71. Gönül), Schulz, Langer, Tauscher, Petzold, (61. Tiepner)

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50