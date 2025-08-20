Der Tennis Borussia Berlin U19 glückte es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 5:3 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Leonard Krantz den Ball ins Netz (31.).

31. Minute: Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Spörl, Wunderlich (71. Gönül), Schulz, Langer, Petzold, Koumpous (86. Kolomiiets), Tauscher, Krantz (86. Richter), Mohammadi (61. Tiepner), Liebig

Tore: 0:1 (21.), 0:2 Leonard Krantz (31.), 0:3 Mustafa Mohammadi (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50