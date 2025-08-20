Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 fuhr der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

In Minute 13 schoss Spieler Nummer 2 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.

44. Minute VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Andrii Shalabai, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Tauscher, Wunderlich, Koumpous (62. Petzold), Schulz, (62. Ibisevic), Langer, Plank, Burdusudis

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Jaap (85. Witt), Zellmann, Elgezawy (85. Stepantsev), Shalabai, Hartig (69. Fuchs), Schäfer (75. Bilson), Barati (69. Rühlke), Röpke, Müller, Szulczyk

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50