Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Borea Dresden heimste der VFC Plauen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Dresden durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu verschaffen (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (64. Tauscher), Wunderlich, Burdusudis, (81. Zapf), (64. Langer), Schulz, Petzold, Plank (81. Blank), Tiepner (41. Koumpous)

SC Borea Dresden: Borschel – Fröhlich, (77. Wagner), Mende, Knötzsch, Schulze (77. Walther), Exner, Semar, Förster (64. Mikulsky)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51