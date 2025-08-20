Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 2:1 (2:1)-Triumph über den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Dayvin Rehberg für BFC traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen und BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Nach wenigen Momenten gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Plauener Mannschaft den Sieg zu bescheren (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: Nahrendorf – Wunderlich, Liebig, Plank, Koumpous, T. Schulz, Krantz, Langer (90. M. Schulz), Burdusudis (87. Tiepner), Petzold

BFC Preussen: Saatci – Dworzynski (64. Simao), Dagdemir, Klimpke, Rmieh (76. Tuncer), Rehberg, Peter, Daskan, Klemme (64. Xydias), Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48