Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Spieler Nummer 2 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Doch die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andrii Shalabai den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schweriner aber nicht mehr aufholen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Langer, Burdusudis, Koumpous (62. Petzold), Liebig, Plank, (62. Ibisevic), Schulz, Wunderlich

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Jaap (85. Witt), Barati (69. Rühlke), Hartig (69. Fuchs), Szulczyk, Zellmann, Elgezawy (85. Stepantsev), Shalabai, Müller, Röpke, Schäfer (75. Bilson)

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50